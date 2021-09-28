Таллин, 28 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Заявленный странами Евросоюза переход на электроавтомобили приведет к тому, что бывшие в употреблении автомобили с бензиновым или дизельным моторами хлынут на авторынки Восточной Европы, включая Эстонию. Об этом глава Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей страны Арно Силлат сообщил местному «Радио 4».

Laitr Keiows Подержанные автомобили

«Соответственно, на наших дорогах увеличивается количество машин, которые уже доехали до конца своего жизненного цикла», — отметил Силлат.

По его мнению, остановить этот поток невозможно, как и ограничить введением налогов: «Возможно, чтобы этот поток старых машин остановить или ограничить, нужно вводить налог. Но этому препятствует европейское законодательство, ведь, по законам ЕС, товары и люди должны двигаться по Европе свободно».

Силлат напомнил, что эстонский авторынок — один из самых старых в Евросоюзе, а после «электрификации» станет еще более древним.

Он выступает против того, чтобы страну захламляли старыми автотранспортными средствами: «У нас в Авторегистре сейчас 1,2 млн автомобилей, то есть на каждого жителя Эстонии одна машина, мотоцикл, мотороллер или автобус. Реально же на дорогах их где-то 650 000: летом больше, зимой меньше».