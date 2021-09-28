Иркутск, 28 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 28 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4911 человек, причём 11 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 108 682 человека (+375 за сутки). Госпитализированы 2202 (+79 за сутки).

Выздоровели 98 022 пациента (+398 за сутки). Ещё 440 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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