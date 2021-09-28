Москва, 28 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Расходы на борьбу с коронавирусной инфекцией в России в 2021 году составят около 1 трлн рублей. Такие цифры назвали в Министерстве здравоохранения РФ.

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Как заявил 28 сентября на форуме пациент-ориентированных инноваций министр здравоохранения Михаил Мурашко, коронавирусная инфекция «изменяет объёмы медицинской помощи, приоритеты и направления финансовых потоков». По его словам, за семь месяцев текущего года система ОМС уже потратила почти 300 млрд рублей только на лечение коронавирусной инфекции в стационарах.

«А если посмотреть общие консолидированные расходы в этом году, которые составят, по нашим оценкам, свыше или в районе 1 трлн рублей, то это, конечно же, серьезный вызов для всей финансовой системы обеспечения», — добавил глава федерального ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно расчетам Счётной палаты РФ, помощь пациентам с коронавирусной инфекцией во втором полугодии 2021 года обойдётся Российскому государству более чем в 111 млрд рублей обойдётся Российскому государству Об этом говорится в материалах Счётной палаты. Также предполагается, что 65,4 млрд рублей дополнительно потребуются ФОМС на оказание медицинской помощи застрахованным гражданам.