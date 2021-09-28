Ньон, Швейцария, 28 сентября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Словацкая бригада арбитров будет судить матч группового этапа Лиги Европы между итальянским «Наполи» и московским «Спартаком». Об этом 28 сентября сообщается на сайте УЕФА.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Арбитр

Главным арбитром встречи назначен Иван Кружляк. Помогать ему будут лайнсмены Бранислав Ханцко и Ян Позор. Резервным рефери станет Петер Кралович.

За систему видеоповторов (VAR) будет отвечать немецкий арбитр Бастиан Данкерт. Помогать ему будет нидерландский рефери Кевин Блом.

Матч пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе 30 сентября. В первом туре «Спартак» дома проиграл польской «Легии» — 0:1, а «Наполи» на выезде сыграл вничью с «Лестер Сити» — 2:2.

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