Лондон, 28 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Британские военные приведены в состояние повышенной готовности на фоне топливного кризиса. Об этом сообщает министерство по бизнесу, энергетике и промышленности Великобритании.

U.S. Army Британские военные

В заявлении ведомства отмечено, что военным водителям бензовозов надлежит быть готовыми к отправке туда, где необходимо топливо. Они также будут поддерживать высокий уровень обеспечения бензином.

Министр обороны Бен Уоллес заявил, чтовоенные пройдут специальную подготовку, чтобы помочь с уменьшением уровня транспортной нагрузки. Кроме того, британские власти отложили до конца года повторный экзамен для водителей грузовиков, у которых истекает срок действия прав.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании не хватает водителей бензовозов, и это уже привело к перебоям с поставками топлива на АЗС.