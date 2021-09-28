Элиста, 28 сентября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 64 человека. Такие данные приводит региональный оперштаб 28 сентября. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

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В настоящее время лечение в ковидных госпиталях получают 470 пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус. В тяжёлом состоянии находятся 30 человек. Режим самоизоляции соблюдают 3 044 жителя республики.

За весь период пандемии в Калмыкии выявили 30 379 носителей коронавируса. Выписаны с выздоровлением 28 247 человек.