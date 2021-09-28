Новосибирск, 28 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Новосибирске к теплу подключено 98,9% жилого фонда, но немало домов по-прежнему остаются без отопления. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщила Сибирская генерирующая компания.

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«Если отопление есть не во всех квартирах дома или же не во всех комнатах квартиры — значит ваш дом подключен к теплу, но возникли проблемы во внутридомовом оборудовании. Например, завоздушивание стояка мешает прохождению теплоносителя. Необходимо обратиться в управляющую организацию», — уточнили в СГК.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что прокуратура начала проверку из-за холодных батарей в квартирах новосибирцев.