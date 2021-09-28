Москва, 28 сентября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации опубликовало список университетов, ставших участниками программы «Приоритет-2030», и которые получат базовую часть гранта. В перечень победителей отбора, наряду с Московским политехническим университетом, вошли еще 105 российских университетов. Проект программы развития вуза, представленный экспертной комиссии 19 сентября, был рекомендован для рассмотрения на Совете, который определит получателей специальной части гранта.

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Университет получит базовую часть гранта — 100 млн рублей, финансирование будет направлено на усилия вуза в социально-экономическом развитии Москвы и реализацию новых социально-гуманитарных проектов. Специальная часть гранта — 1 млрд рублей — будет перечислена вузам на проведение прорывных научных исследований и создание наукоемкой продукции и технологий, подготовку научных кадров, а также развитие научно-технологического потенциала организаций реального сектора экономики и социальной сферы. Уже отобрано 54 вуза, в их числе Московский Политех, которые смогут в начале октября представить свои проекты на спецгрант. Финансирование будет выделено на 2021 и 2022 годы. «Сумма на оставшиеся три месяца будет, конечно, не так значительна. Но на следующий год у лучших вузов будет в районе 1 млрд рублей», — сообщили в Министерстве науки и высшего образования.

Московский Политех концентрируется на ключевых вызовах автомобильной, энергетической и машиностроительной отраслей и инициирует 3 стратегических проекта для зеленой экономики: «Доступный электромобиль», «Новая водородная энергетика» и «Лазерная оптика».

К 2030 году в университете будет внедрена новая образовательная модель, которая предполагает развитие талантов каждого в атмосфере единства технических наук и творчества — творческий компонент (Arts) будет интегрирован в действующую STEM-модель с опорой на сильные школы подготовки кадров для креативных индустрий.