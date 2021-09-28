Москва, 28 сентября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Российские нефтяники не видят смысла продавать бензин в РФ по более низким ценам, так как экспорт горючего выглядит более выгодным и интересным. Об этом 28 сентября заявил экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский, выступая на пресс-конференции «Топливный кризис. Сколько будет стоить бензин и дизель в октябре?».

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

«В целом цены на нефть сейчас стабильно высокие. Это делает экспорт сырья очень выгодным и очень интересным, — сказал Жуковский. — У нас за этот год более чем в три с половиной раза выросли прибыли у крупного и среднего бизнеса. Это металлурги, производители нефтехимии, производители минеральных удобрений. И продавать внутри страны по более низким ценам им особого смысла нет. В целом главная причина того, почему у нас удавлена независимая переработка и топливный рынок монополизирован, заключается в том, что эту отрасль задушили налогами на внутреннего потребителя. У нас прошел налоговый маневр в нефтегазовом комплексе. Доля налогов на добычу полезных ископаемых, акцизов и всего остального взлетела в цене литра бензина до 70 с лишним процентов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Жуковский заявил, что у российских властей нет продуманной и взвешенной внешнеторговой политики.