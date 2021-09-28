Санто-Доминго, 28 сентября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,7 по шкале Рихтера потрясло Доминиканскую Республику, жертв и материального ущерба не зарегистрировано. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на Национальный сейсмологический центр Автономного университета Санто-Доминго.

Доминиканская Республика

Отмечается, что подземные толчки ощущались в разных частях страны. Толчок, зарегистрированный в 20:15 по местному времени, произошел в пяти километрах от Байягуаны, он был зафиксирован на глубине 82 километра.

Каждый месяц в Доминиканской Республике регистрируется около тысячи землетрясений небольшой силы, и, по мнению специалистов, в силу своего географического положения эта территория предрасположена к тому, что ее может потрясти сильное землетрясение.