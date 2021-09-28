Омск, 28 сентября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 362 случая заражения коронавирусом, в том числе 283 ковид-пациента лечатся амбулаторно. Выздоровели за сутки 463 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 сентября в оперштабе региона.

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За весь период пандемии в Омской области выявлено 83 739 носителей коронавируса, выздоровели 64 016 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в регионе COVID-19 диагностировали у 364 человек.