Пермь, 28 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В автобусах, которые курсируют по маршруту № 108 (между Пермью и аэропортом «Большое Савино»), с 1 октября отменят льготы. Об этом заявило министерство транспорта Прикамья.

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В ведомстве подчеркнули, что с октября маршрут становится полностью пригородным (межмуниципальным). В результате этого, прекратят действие транспортные карты, бесплатные пересадки и льгота при оплате проезда картой. Сохранится оплата проезда банковской картой и картой «Тройка».

В начале 2022 года мэрия Перми планирует запустить городской маршрут №13 — от Комсомольской площади до деревни Песьянка. На нем будут действовать все городские льготы.

Отмена льгот на автобусах, следующих в аэропорт, вызвала возмущение пермяков в соцсети. Люди недоумевают, почему они должны терпеть три месяца неудобства и вопрошают — почему не оттягивают момент отмены льгот до того дня, когда запустят льготный автобус до Песьянки.