Таллин, 28 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Движение поездов в Таллине ограничено до 3 октября, в расписании движения пригородных электричек произойдут изменения. Об этом говорится в пресс-релизе ГАОElron, отвечающей за внутриреспубликанское железнодорожное сообщение.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Железная дорога

«ГАО «Эстонская железная дорога» (Eesti Raudtee) ведет строительные работы в районе Китсекюла, поэтому наши поезда не могут передвигаться до Балтийского вокзала до конца недели», — сообщил руководитель по продажам и развитию компании Elron Ронни Конго.

Изменения касаются главным образом восточного направления, поэтому поезда начинают движение либо с остановки «Юлемисте», либо с «Китсекюла».

Отмечается, что электропоезда не будут ходить на отрезках Таллин — Китсекюла — Юлемисте и Таллин — Таллин-Вяйке, они будут заменены автобусами.

При этом подчеркивается, что в такие автобусы нельзя будет заходить с велосипедами. С инвалидными колясками в автобусы можно будет заходить только при условии, что их будут ставить в багажник или если о своем желании компании Elron сообщат за три дня до поездки.