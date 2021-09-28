Челябинск, 28 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Жители Челябинска до сих пор не расплатились с долгами за прошлый отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Уралэнергосбыт».

Pixabay.com Деньги

Общий размер долга населения за горячее водоснабжение и отопление превысил 1,7 млрд рублей. Это больше, чем расходы на ремонтную кампанию 2021 года. Плату не внесли 25% владельцев лицевых счетов.

В судах города находятся иски от коммунальщиков на сумму больше миллиарда рублей. А ещё на 452 млн уже открыто исполнительное производство.