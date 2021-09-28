Таллин, 28 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. У природного газа по сути нет альтернатив на фоне происходящего на рынке энергоносителей Европы. Об этом заявил преподаватель Таллинского технического университета Пауль Таклая в интервью эстонскому гостелевидениюETV.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Комментируя рекордные цены на газ, он отметил, что другие энергоносители демонстрируют свою «слабость»: их производство либо упало, либо обходится заметно дороже.

«Мир хочет выздороветь, экономика хочет восстановиться, и в энергетике мы (Евросоюз — прим. ИА REGNUM) продолжаем использовать уголь на 50%. При производстве электричества из угля вырабатывается довольно много углекислого газа СО2. Как известно, у нас есть политика в отношении климата и квот, в то же время произошел очень сильный скачок цен на CO2. Дважды за короткое время», — так объяснил он дороговизну переработки угля в электроэнергию.

Виновниками возросшей цены на газ он назвал также солнечную и атомную энергетику Северной Европы: «Если посмотреть на ближайшие регионы, то ситуация не очень благоприятная, потому что в Норвегии мало воды, а Швеция закрыла четыре атомные электростанции за последние пять лет».

По словам преподавателя, предприятия ищут более дешевую альтернативу, поэтому газ становится все популярнее: «Продавцы газа, конечно, очень рады, что на их товар есть спрос, поэтому поднимать цену самое время».