Ярославль, 28 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Ярославле перед судом предстанут супруги, организовавшие секс-притон в центре города, а также 6 администраторов интим-салона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управление МВД России по Ярославской области.

УМВД по Ярославской области Момент задержания

Притон, где оказывались интимные услуги, был открыт в самом центре Ярославля на улице Собинова. Согласно официальной легенде, это был мужской клуб с сауной. Однако на деле там работали проститутки.

«Организаторы нелегального бизнеса задержаны сотрудниками полиции осенью 2020 года. Супружеская пара — мужчина 1989 г.р. и женщина 1985 г.р. — использовали для этого два помещения на улице Собинова в Ярославле. Также в качестве обвиняемых привлечены 6 женщин, которые работали администраторами в салоне интимных услуг. Все они входили в состав группы, обеспечивавшей устойчивое функционирование бизнеса по предоставлению услуг проституток. В штате числилось порядка 16 девушек, которые на регулярной основе оказывали клиентам сауны интимные услуги за денежное вознаграждение. Девушек организаторы находили по объявлениям о наборе на работу. Иногородним предоставлялись комнаты для проживания», — рассказали в пресс-службе ярославского МВД.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM о задержании шести женщин стало известно 1 октября 2020 года. Тогда в областном УМВД распространили кадры оперативной съемки, сделанные в секс-притоне. И сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Организация занятия проституцией». Теперь его расследование завершено. Материалы поступили в Кировский районный суд, дата рассмотрения уголовного дела пока не назначена.