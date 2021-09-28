Нальчик, , 13:05 — REGNUM Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отказался от мандата депутата Государственной думы восьмого созыва. Он продолжит работать на посту руководителя республики, сообщили в его пресс-службе.

Казбек Коков Glava.kbr.ru

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Напомним, на состоявшихся 17 — 19 сентября выборах в Госдуму РФ глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков возглавлял территориальный список кандидатов партии «Единая Россия». Единороссы одержали победу, набрав более 79% голосов избирателей и опередив своего ближайшего соперника — КПРФ, получившего одобрение почти 17% избирателей.

Напомним, согласно законодательству, освободившийся мандат получит следующий по списку за Казбеком Коковым кандидат от «Единой России».

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