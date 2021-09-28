Ростов-на-Дону, 28 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Ростовской области продолжает расти загрузка коек в ковидных госпиталях. Об этом свидетельствуют данные, актуальные на утро 28 сентября, передаёт ИА REGNUM.

Permkrai.ru Койки для больных коронавирусом в Пермском крае

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В настоящее время лечение в стационарах получают 4 112 пациентов с COVID-19. При этом стоит отметить, что по последним данным на Дону развёрнуто порядка 4 500 коек. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключено почти 400 пациентов, из них на инвазивной респираторной поддержке в тяжёлом состоянии находятся 58 человек.

Напомним, что в Ростовской области развёрнуто 30 инфекционных госпиталей.