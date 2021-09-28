Краснодар, 28 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 220 новых случаев заражения коронавирусом, среди заразившихся 16 детей, сообщили в региональном оперативном штабе 28 сентября. Сутками ранее, 27 сентября, сообщалось о 222 новых носителях.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Сочи положительный результат получили 26 человек, в Крыловском районе — 25 Краснодаре — 21, в Ленинградском районе — 14. По 13 заразившихся в Анапе, Горячем Ключе и Лабинском районе. В Армавире выявили 11 жителей с коронавирусом, Новокубанском районе — 10, в Новопокровском — девять, в Туапсинском и Курганинском по восемь заболевших», — уточнили в региональном оперативном штабе.

Всего в Краснодарском крае подтверждено 73 473 случая заражения коронавирусом, в том числе у 4 822 детей. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 1292,6. Выздоровели на 28 сентября 52 864 пациента, скончались 6160 человек. В стационарах с коронавирусом находятся 3 212 человек, 95 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, шесть — на ЭКМО. Дома лечатся 11 237 ковид-пациентов.