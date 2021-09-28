Саратов, 28 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 26 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Как сообщает региональный минздрав, общее число жертв COVID-19 по состоянию на 28 сентября достигло 2920 человек.

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 10 мужчин и 16 женщин в возрасте от 36 до 92 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 88 163 случая инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 80 365 человек.

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