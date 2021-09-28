Калуга, 28 сентября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Калужской области 28 сентября дан старт онлайн урокам финансовой грамотности, который пройдет в форме региональной онлайн-конференции «Финансовая грамотность как фактор формирования успешной личности». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении по Калужской области главного управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО.

Фото пресс-службы калужского отделения Банка России Логотип проекта «Дни финансовой грамотности»

В конференции принимают участие педагоги и учащиеся всех школ и профессиональных образовательных организаций области, представители региональных министерств — образования и науки, а также финансов, калужского отделения Банка России, предприниматели. После конференции все образовательные организации подключатся к онлайн уроку на тему «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй». Принять участие в данном проекте может каждая образовательная организация, имеющая доступ к интернету. Онлайн-уроки проходят в разное эфирное время, начиная с 03:00 до 16:00, что позволяет учреждениям образования составить индивидуальное расписание. Осенняя сессия всероссийского проекта Центрального банка РФ «Онлайн уроки финансовой грамотности» проводится по 17 декабря 2021 года.

По итогам весенней сессии 2021 года Калужская область заняла пятое место по Центральному федеральному округу и девятое место по России. В проекте приняли участие 289 общеобразовательных организаций региона, или 90% от их общего количества.