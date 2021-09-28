Москва, 28 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил дорожную карту трансформации делового климата «Реинжиниринг правил промышленного строительства», сообщает 28 сентября сайт правительства России.

Иван Шилов, ИА REGNUM Михаил Мишустин

Карта, составленная совместно с бизнес-сообществом, объединяет 36 мероприятий. По каждому из них готовятся нормативные акты, значительную часть которых планируется принять в 2022 году.

Так, планируется усовершенствовать процедуры подготовки проектной документации и проведения экспертизы, упростить получение разрешений на строительство, смягчить обязательные требования, внедрить технологии дистанционного управления и контроля. Также планируется сформировать условия для внедрения передовых технологий.