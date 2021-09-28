Красногорск, 28 сентября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. К 2023 году в подмосковном Чехове планируют ввести в эксплуатацию новую школу. Об этом 28 сентября сообщается на сайте правительства Московской области.

Pixabay.com В школе

Образовательное учреждение будет размещено на улице Московской. На данный момент строители приступили к подготовительному этапу работ.

«В настоящее время на строительной площадке начались работы подготовительного этапа. Специалисты проводят планировку территории, ведется установка ограждений, устройство подъездных путей, обустройство мест для складирования материалов», — рассказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.