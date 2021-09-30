Чебоксары, 30 сентября, 2021, 06:12 — ИА Регнум. Делегация Чувашии во главе с руководителем республики Олегом Николаевым сегодня, 30 сентября, примет участие в конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.». Конференцию проводит в Москве ИА REGNUM при участии Российского военно-исторического общества (РВИО).

В составе делегации — депутат Госдумы от республики Анатолий Аксаков, глава минкультуры Чувашии Светлана Каликова, председатель отделения «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева, заместитель директора Госархива современной истории Чувашии Александр Максимов, а также кандидаты исторических наук, заместитель директора Государственного исторического архива республики Федор Козлов, доцент Чувашского государственного педагогического университета Евгений Касимов, и ведущий научный сотрудник исторического направления Чувашского государственного института гуманитарных наук Валентина Харитонова.

Политики выступят на открытии конференции, а архивисты и историки представят научные доклады по истории строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Напомним, что в работе конференции, которая посвящена 80-летию создания оборонительных рубежей в начальный период Великой Отечественной войны, примут участие учёные из Москвы, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Казани, Пензы, Саранска, Ульяновска и Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, 2021 год в Чувашии посвящён трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Чувашия стала первым регионом, которая подняла данную малоизученную тему на государственный уровень, рассекречивая архивные документы и увековечивая память строителей рубежей обороны.