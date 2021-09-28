Новосибирск, 28 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1878 пациентов, в том числе 34 ребенка. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщил оперативный штаб региона.

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"В отделениях реанимации находятся 186 человек, на ИВЛ — 23 пациента», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе сделано 2 510 012 тестов на коронавирус.

По официальным данным, за сутки зарегистрировано 691 обращение из-за ОРВИ.