Ньон, Швейцария, 28 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Английская бригада арбитров будет судить матч группового этапа Лиги Европы между римским «Лацио» и московским «Локомотивом». Об этом 28 сентября сообщается на сайте УЕФА.

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Главным арбитром встречи назначен Крейг Поусон. Помогать ему будут лайнсмены Ли Беттс и Иан Хассин. Резервным рефери станет Питер Бэнкис.

За систему видеоповторов (VAR) будет отвечать Крис Кэванах. Его ассистентом назначен испанец Хуан Мартинес.

Матч пройдёт в Риме 30 сентября. В первом туре «Локомотив» дома сыграл вничью с «Марселем» — 1:1, а «Лацио» на выезде проиграл «Галатасараю» — 0:1.

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