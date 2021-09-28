Таллин, 28 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Истек двухлетний запрет на тренерскую деятельность для самого титулованного лыжника Эстонии, ныне тренера Андруса Веэрпалу. Об этом сообщил портал Postimees со ссылкой на данные Эстонского фонда антидопинга и спортивной этики (EADSE).

Иван Шилов ИА REGNUM Допинг

50-летний Веэрпалу был отстранен от тренерской должности в 2019 году после того, как прокуратура Австрии обвинила его в том, что он позволил своему подопечному применить кровяной допинг на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия). Ему было запрещено участвовать во всех соревнованиях, проводимых под эгидой Международной лыжной ассоциации (FIS).

Андрус Веэрпалу — единственный в Эстонии двукратный олимпийский чемпион-мужчина в зимних видах спорта. В 2011 году он был вынужден досрочно прервать свою спортивную карьеру по подозрению в применении допинга.

После допинг-скандала 2019 года был лишен государственных наград решением президента Эстонии.