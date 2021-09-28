Берлин, 28 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Тюнинговая компания Prior Design представила свою версию Dacia Duster второго поколения. Об этом сообщается на сайте компании.

Prior Design Dacia Duster от Prior Design

Модель получила аэродинамический обвес, который придает Duster облик гоночного спорткара. Специалисты Prior Design использовали для модернизации автомобиля детали из стеклопластика и материала Dura-Flex. Данные материалы отличаются высокой прочностью и простотой окраски.

Duster оснастили широкими передними и задними крыльями, накладками на бамперы с большими воздухозаборниками, порогами, боковыми «юбками», задним диффузором и спойлером.

Судя по фотографиям модели, у Dacia Duster был уменьшен дорожный просвет, а также установлены большие колеса, усиленные тормозные системы с суппортами красного цвета и гоночный каркас безопасности в салоне.

Напомним, компания Dacia планирует к 2024 году выпустить Dacia Duster с новой гибридной установкой.

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