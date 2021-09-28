Тбилиси, , 12:15 — REGNUM В Грузии не наберётся столько сторонников бывшего президента страны Михаила Саакашвили, чтобы защитить его от тюрьмы. Об этом 28 сентября заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Саакашвили © ИА REGNUM

Он прокомментировал заявление бывшего грузинского лидера, что тот купил билет на самолёт до Тбилиси на 2 октября в день выборов в органы местного самоуправления в Грузии. Премьер-министр уверен, что партия Саакашвили «Единое национальное движение» и её сторонники не смогут ничего изменить.

«Призывы (Саакашвили, прим. — ИА REGNUM), мол люди выйдут и защитят меня — полная ложь и фальсификация. Что он может? Они едва могут собрать 5 000 человек, и то в час пик», — сказал Гарибашвили.

Глава грузинского правительства подчеркнул, что Саакашвили арестуют в «одночасье», если он приедет в Грузию. Также арест ожидает тех, кто попытается этому помешать.

Напомним, в апреле руководство «Мечты» в ходе переговоров по выходу из политического кризиса, разразившегося в стране, взяло обязательство провести досрочные парламентские выборы, если партия наберёт менее 43% на местных выборах. В июле председатель партии Ираклий Кобахидзе заявил, что соглашение «аннулировано». В оппозиции с этим не согласны и продолжают рассчитывать на досрочные парламентские выборы. Саакашвили поддерживает эту позицию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии кончились шутки про «возвращение» Саакашвили — депутат