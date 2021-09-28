Ростов-на-Дону, 28 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Ещё около шести тысяч жителей Ростовской области завершили участие в прививочной кампании, получив вторую дозу вакцины от COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 28 сентября.

Пресс-служба правительства Челябинской области Вакцина

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В настоящее время участниками прививочной капании стали 1 млн 557,15 тыс. человек (+ 4 611 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 462,1 тыс. жителей Ростовской области (+ 5 821 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области от COVID-19 предполагается привить 80% взрослого населения — 2 млн 710 тыс. 710 человек. Однако темпы прививочной кампании на Дону не позволили выполнить этот план до наступления календарной осени.