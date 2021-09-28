Кызыл, 28 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В России за восемь месяцев с начала 2021 года зарегистрировано почти 1,36 млн преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в докладе на сайте министерства внутренних дел, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алкоголизм

То есть более четверти преступлений в стране или 28,3% являются «пьяными». Регионом с наибольшим удельным весом подобных происшествий стала Республика Тува, где 50,6% преступлений совершаются нетрезвыми людьми.

В пятёрку лидеров также вошли Ненецкий автономный округ с результатом 49,1%, Забайкальский край (46,8%), Республики Якутия (44,9%) и Бурятия (44,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в следственном управлении СКР по Туве заявили, что алкоголизация населения является значимым фактором обострения криминогенной обстановки.