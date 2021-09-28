Белгород, 28 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Белгородской области 28 сентября выявлены 183 новых носителя коронавируса — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. Выписан после лечения 151 пациент, скончались от осложнений шесть человек. На вакцинацию от COVID-19 за сутки записались 962 добровольца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области диагноз COVID-19 подтвердили уже у 53 521 жителя. Выздоровели 47 245 человек, скончались от осложнений 1 147 пациентов. В стационарах находятся 1 738 человек, получает амбулаторную помощь 3 391 житель, на самоизоляции 13 778 граждан.

Полный курс иммунизации прошли 699 160 добровольцев, всего на вакцинацию записались 750 218 человек.