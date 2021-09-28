Пекин, , 12:11 — REGNUM Чешским властям необходимо следовать правилам честной конкуренции и пересмотреть своё решение об исключении Китая и России из участия в проекте строительства нового блока чешской АЭС «Дукованы». С таким призывом 28 сентября в ходе брифинга выступила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Хуньин.

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«Надеемся, что Чешская Республика будет строго соблюдать принципы честной конкуренции и рыночной экономики», — подчеркнула дипломат.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства также добавила, что Китай ожидает от чешского правительства активных действий по формированию «справедливой, недискриминационной и прозрачной деловой среды» для иностранных инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года правительство Чехии исключило китайскую компанию China General Nuclear Power из числа претендентов на участие в проекте по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке Чехии. Позднее возможность участия закрыли для российской госкорпорации «Росатом».

На днях чешский президент Милош Земан подписал закон, в соответствии с которым российские и китайские компании не могут участвовать в строительстве нового энергоблока АЭС «Дукованы». Закон позволяет использовать при строительстве и последующей эксплуатации блока технологии стран, вступивших в международный договор о госзаказах от 1996 года. России и Китая среди этих стран нет.

Напомним, строительство нового энергоблока для АЭС, построенной в конце 1980-х годов по советскому проекту, обойдётся Чехии в 140−160 млрд крон, что соответствует $6,4−7,3 млрд. Тендер начнётся в конце 2021 года, строительство — предположительно в 2029 году.

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