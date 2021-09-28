28 сентября 2021 | Время чтения 7 мин

Анатолий Кошкин, , 14:04 — REGNUM Хотя американские власти в нарушение Ялтинских соглашений США, СССР и Великобритании о возвращении по итогам войны с Японией Советскому Союзу ранее принадлежавших Российской империи Южного Сахалина и всех Курильских островов беспринципно поддерживают незаконные притязания официального Токио на суверенно входящие в состав РФ южнокурильские острова, простые американцы осуждают эту искажающую историю позицию своих дальневосточных союзников.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Это следует из откликов читателей на статью в американском издании Breitbart, характеризуемом как ультраправый веб-сайт США, публикующий новости, мнения и комментарии.

Интернет-портал ИноСМИ предпослал статье Габриэля Рейеса «Япония выступает против плана России установить на Курильских островах «свободную тарифную зону» такую аннотацию:

«Американские читатели считают, что все заявления японских политиков против российских планов ОЭЗ на Курилах — пустое сотрясание воздуха. Не хочет Япония — на южные Курилы придут другие, и прежде всего, Китай и США. И тогда Японии мало не покажется: она сама окружит себя врагами. А острова Россия ей никогда не отдаст».

Панорама морского пирса в Южно-Курильске Андрей Шапран © ИА REGNUM

Поводом для размещения статьи такого содержания стал очередной «выговор» японского правительства, возомнившего себя вправе указывать Москве, что российские власти могут, а что не могут делать на своей суверенной территории. При этом Токио, самодеятельно включив южные Курилы в состав территории своего государства, отказывается признавать на южных Курилах законодательство Российской Федерации.

«Япония не поддерживает эту схему (ОЭЗ), поскольку она предполагает применение российского законодательства на северных островах», — сказал японский министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги своему российскому коллеге Сергею Лаврову на встрече во время Генеральной Ассамблеи ООН.

Абсурдность подобной позиции в том, что Токио фактически требует от Москвы признания японского одностороннего «законодательства» 2009 года о «суверенитете Японии» на островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские, Хабомаи по-японски, а также в омываемых эти территории 200-мильных экономических зонах России. А без такого «признания», мол, мы, японцы, работать на этих островах не будем.

А ведь президент РФ Владимир Путин первоначально предложил «уникальный и беспрецедентный» льготный режим главным образом японским компаниям. Видимо, получив подобный, мягко говоря, недружественный ответ из Токио, российское правительство переориентируется. И, следуя русской пословице «на сердитых воду возят», обратит свой взор на другие государства региона, да и не только региона. На те страны, которые в сотрудничестве на Курилах усматривают не какие-то политические интриги, а исключительно взаимную выгоду.

Владимир Путин в Японии Kremlin.ru

Как отмечают американские читатели, беспрецедентные льготы для работающих на Курилах иностранных компаний могут привлечь на острова и предпринимателей из Нового света.

Ниже в переводе ИноСМИ публикуются комментарии американцев к выше названной статье:

PL RTZ: «Все эти японские «непринятия» планов российской ОЭЗ на Курилах — это очередные дежурные словосотрясания воздуха. Если только Япония не хочет идти войной на Россию. Но куда ей с ее нулевой армией? Россия будет делать всё, что ей заблагорассудится, и Япония не в состоянии ее остановить. Пусть Япония не рассчитывает на США в смысле помощи. Мы сейчас сами полностью ошарашены нашим «Никчемным Джо».

Япония, ты могла бы получить от сделок с Россией немного нефти или еще чего-нибудь. Но острова от тебя ушли НАВСЕГДА!»

Pale Writer: «Почему бы Японии не выкупить эти острова у России обратно? Каждый за 100 тонн золота? Это дало бы России 1 миллиард долларов золотом и друга, а не врага в лице Японии!

Хотя, впрочем, эти острова очень важны для России как географические маркеры, огромный резерв акваресурсов и важнейший военно-стратегический пункт, дающей ей выход в Тихий океан против Америки».

LuciusAnnaeusSeneca: «Да, эти острова исключительно важны для России, и она их никогда Японии не отдаст!»

Kalinin Yuri: «Эти острова имеют стратегическое значение для России. Единственный путь из Владивостока в Тихий океан для военных кораблей проходит либо через эти острова, либо через Корею… Океан там в других местах недостаточно глубок.

Вот почему Россия никогда не откажется от этих островов. Это была сделка между Сталиным и Рузвельтом в 1945 году. Ялтинская конференция (Крым, Россия), где эти двое заключили сделку — СССР объявляет войну Японии вместе с США. Но эти острова достаются СССР. Часть сделки. СССР и США победили Японию. Победитель забирает все, а победителей не судят. Дело закрыто».

«Большая тройка» на Ялтинской конференции. Уинстон Черчилль, Франклин Рузвельт и Иосиф Сталин. 1945

dedidan: «Да, Рузвельт и его жена Элеонора любили дядюшку Джо (Сталина — А. К.). Они годами терпели коммунистов в американских правительственных рядах. И это были не только Франклин и Элеонора, но и Голливуд и либералы той эпохи.

Демократы втянули нас в две мировые войны, в которых погибли миллионы, а они кричали, что это необходимо для того, чтобы спасти мир для демократии».

chris petri: «Поверьте мне, Россия пойдет вперед со своими планами по Курилам. И многие ей помогут».

cleo48: «Я думаю, американский бизнес очень заинтересуется этой особой экономической зоной на Курилах. Это же такой выгодный офшор поблизости от США! Особенно в нынешний период, когда наши демократо-марксисты обещают устроить Америке налоговый ад. Да американские бизнесмены с удовольствием будут использовать Курилы для таможенной зачистки и распространения своих товаров по всей Азии и всему миру».

Fairmonger: «Когда я увидел на иллюстрации к этой статье пару украинских активистов, которые в Киеве демонстрируют за то, чтобы Россия не обижала «великую Японию», я просто обалдел. А они-то откуда? После этого Украины для меня не существует».

Pale Writer: «Действительно, украинцы, защищающие Японию — это смешно!

Эти «активисты» — просто западные марионетки. У нас здесь в США их тоже полно.

В России это «политики» типа Навального. Еще есть «Пусси Райат». А ведь кто-то еще тайно поддерживает КПРФ, иначе она не взяла бы столько голосов на последних выборах. Вот только кто?

Это могут быть американские банкиры, а могут быть и китайцы! А может быть, они действуют заодно, чтобы разжигать все эти конфликты?

Одно я могу сказать точно: простым американцам это не интересно. Они даже не знают, где находится эта Украина!»

Pomahha: «Украинские активисты озаботились южными Курилами… Ха-ха-ха! Их мнение, конечно, очень важно для России!»

jupiteralliance: «Пусть-ка Япония не дурит, а озаботится словами этого российского чиновника (политолога — А. К.) Юрий Тавровского: «Мы признаем опыт Китая в освоении островов в Южно-Китайском море и хотели бы использовать его для улучшения условий жизни и ведения бизнеса на Курильских островах. Эти острова критически важны для безопасного судоходства в западной части Тихого океана и Северного морского пути».

Япония достукается до того, что Россия всерьез призовет Китай к активному освоению Южных Курил, а потом и к созданию там совместных военных баз, которые будут нацелены с близкого расстояния прямо на Японию!»

Владимир Путин и Си Цзиньпин Kremlin.ru

EroticOnion23: «Я вообще надеюсь, что Россия когда-нибудь сотрет эту Японию с лица земли».

Mac-101: «Японию и Тайвань вообще нужно испепелить ядерными взрывами!»

Pale Writer: «Да Америка уже уходит из Японии, просто пока не могут об этом объявить. Разве вы не видите этого?

Вы действительно думаете, что изменения, которые происходят в армии США, должны сделать ее сильнее и боеспособнее? Военная мощь США сознательно саботируется воук-идеологией и нынешними демократами.

Нельзя заполнять ЛЮБУЮ армию гомосексуалистами, трансгендерами, всем этим воук-идиотизмом и ожидать, что она сможет функционировать как сплоченная боевая сила.

И у США есть серьезные финансовые проблемы, такие же, как были когда-то у СССР. Нет денег — нет ВМФ и заморских баз».