Москва, , 12:18 — REGNUM Ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье обсудят президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров 29 сентября в Сочи. Об этом сообщает 28 сентября пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

В Кремле отметили, что российский и турецкий лидеры намерены обсудить различные аспекты партнёрства Москвы и Анкары в политической и торгово-экономической областях.

Также Путин и Эрдоган обстоятельно обменяются мнениями по актуальным международным вопросам. В числе таковых будет обстановка в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган заявил, что российский Крым — якобы «аннексированная» территория Украины. В Кремле отметили, что такие слова президента Турции оставили «чуть-чуть неприятный след», но они не нарушат перспективы конструктивных переговоров в Сочи.

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