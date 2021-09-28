Москва, 28 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. У российского государства нет продуманной и взвешенной внешнеторговой политики. Об этом 28 сентября заявил экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский, выступая на пресс-конференции «Топливный кризис. Сколько будет стоить бензин и дизель в октябре?».

ИА REGNUM Цены

«В РФ происходит раскрутка маховика инфляции. Официально 6,5%, по продовольственной — около 8,5%. При этом сами жители РФ считают, что цены растут примерно на 12−13%. Это оценочная, субъективная инфляция. Социологические опросы показывают, что половина жителей России считают, что цены в стране растут примерно на 30% плюсом. То есть это уже галопирующая инфляция. И лишь 15% считают, что инфляция в РФ находится на том уровне, который нам озвучивают министерство экономического развития и ЦБ РФ. Поэтому к концу года мы увидим дальнейший рост цен на продукты питания», — сказал Жуковский.

По его словам, уже появилась информация о том, что в РФ из-за отсутствия внешнеторгового регулирования и нормальной внешнеэкономической политики будут и дальше расти цены практически на все, что страна потенциально может экспортировать.

«И внутренние цены будут автоматически расти вслед за мировыми, — сказал Жуковский. — Мы это видели по древесине, которая подорожала в 2,5−3 раза только за последние девять месяцев, мы это видели по стройматериалам, которые выросли в цене от 2,5 раз и выше, мы это видели по продовольствию. У нашего государства нет никакой продуманной, взвешенной и грамотной внешнеторговой политики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что будет в РФ с ценами на горючее.