* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 28 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Назначенный движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) постоянным представителем Афганистана в ООН Мохаммад Сухейль Шахин заявил, что рассчитывает вскоре представлять страну в организации.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

По его словам, постоянный представитель администрации Кабула (бывшего правительства) «не представляет Афганистан и население страны, у них нет народной поддержки».

«У нас есть поддержка населения Афганистана и контроль над всей территорией Афганистана. Место Афганистана в ООН — наше право. Мы надеемся, что все осознают вскоре этот непреложный факт», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Россия, как и большая часть стран мира, предпочитает внимательным образом наблюдать за действиями радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и тем, как оно выполняет свои обязательства.