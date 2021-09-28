Ростов-на-Дону, 28 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Ещё 28 летальных исходов среди пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Ростовской области. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 28 сентября.

Pixabay.com Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались десять женщин в возрасте от 52 до 85 лет и 18 мужчин в возрасте от 49 до 95 лет. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

С начала пандемии победить COVID-19 не смогли 6 750 жителей Ростовской области.