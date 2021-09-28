Пенза, 28 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Татарии за время пандемии по состоянию на 28 сентября зарегистрировали 26 942 случая инфицирования коронавирусом, из них 60 — за прошедшие сутки. Данные об этом приводит республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего выздоровели 23 163 ковид-пациента, скончались 736 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 49 пациентов, количество летальных исходов увеличилось на пять.

Госпитализировали за прошлый день 24 человека, 36 пациентов лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 20 носителей вируса, 12 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Набережных Челнах в связи с осложнением эпидемиологической ситуации принято решение о проведении двух предстоящих мероприятий только на уровне трудовых коллективов. Речь идет о праздниках — День учителя и Международный день пожилых людей. По решению мэра Наиля Магдеева все массовые городские мероприятия отменяются. Также проведут профилактическую работу по напоминанию о соблюдении всех необходимых мер безопасности в общественном транспорте и помещениях.

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