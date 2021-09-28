Москва, 28 сентября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Москве выявлен 2541 новый случай заражения коронавирусом, после прохождения лечения выздоровели еще 1886 человек. Об этом 28 сентября сообщает оперштаб Москвы.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса. Москва

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Кривая заболеваемости вновь опустилась ниже 3 тысяч заражений в сутки. Тем не менее санитарные власти вновь приступили к проверкам в общественных местах.

В частности, входе проверки ТЦ «Атриум» сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) выявили большое количество посетителей без масок, в отдельных магазинах центра посетителей также обслуживали без масок либо с масками на подбородке.

В связи с выявленными нарушениями владельцам ТЦ грозит штраф до 300 тысяч рублей. Если будет установлен факт причинения вреда здоровью приостановление деятельности на срок до 90 суток.