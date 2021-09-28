Воронеж, 28 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье ч.1 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») возбудили следственные органы из-за возгорания в маршрутном автобусе в Воронеже, об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Сгоревший автобус

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту №90, загорелся около 15:00 27 сентября на улице Богдана Хмельницкого областного центра прямо во время движения.

«По предварительным данным, причиной возникновения пожара послужило самопроизвольное отсоединение одного из шлангов и последующее воспламенение гидравлической жидкости в двигателе. Также на момент возгорания система пожаротушения в данном автобусе находилась в неисправном состоянии, что создавало непосредственную угрозу жизни или здоровью людей», — сообщили в СК.

Следователем назначены необходимые экспертизы, изучается документация перевозчика.

Как сообщало ИА REGNUM, после возгорания автобуса мэрия Воронежа сообщила о внеплановых проверках технического состояния подвижного состава общественного транспорта.