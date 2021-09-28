Таллин, 28 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Большинство жителей Эстонии не поддерживает переход национальной экономики на «зеленые стандарты» Европейского союза, если это означает многократное повышение цен на электроэнергию. Об это сообщил эстонский портал ERR со ссылкой на социологический опрос.

Зеленая энергетика

Опрос, проведенный фирмой Norstat по заказу НКО «Институт социальных исследований», показал, что на фоне резкого роста цен на электроэнергию эстонское общество демонстрирует все большее недовольство приверженности страны курсу на «зеленую революцию» и отказа от традиционных способов производства электроэнергии.

«63% респондентов ответили «Нет» или «Скорее нет», а 37% — «Да» или «Скорее да», говоря о готовности принять высокие цены на электричество при переходе на зеленые стандарты ЕС», — рассказал аналитик Института общественных исследований Арт Йохансон.

В октябре 2019 года, отметил Йохансон, Институт социальных исследований выяснял, поддерживают ли люди цель достижения климатической нейтральности в Эстонии к 2050 году. Тогда за эту цель высказались 70% респондентов. Но сегодня настроения изменились.

По мнению аналитика, народ готов поддерживать амбициозные политические цели, но, когда это касается его кошелька, общественные настроения существенно меняются.