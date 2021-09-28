Новосибирск, 28 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 28 сентября, за минувшие сутки было выявлено 166 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 161 случай.

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«Скончались одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 62 года, 66 лет, 67 лет и женщины в возрасте 47 лет, 61 год, 67 лет, 70 лет, 73 года, 76 лет, 90 лет, 93 года. Всего в регионе умерли 2962 человека», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 63 194 случая заражения коронавирусом, в том числе у 5223 детей; 50 218 пациентов полностью выздоровели (+103 за сутки).