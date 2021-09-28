Пермь, 28 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, по состоянию на 28 сентября, зафиксировано 26 смертей от коронавирусной инфекции. С начала пандемии жертвами заболевания стали 4800 человек, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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За последние сутки на территории региона выявили 473 заражения коронавирусом, что на два больше, чем днем ранее. Общее число носителей коронавируса с конца марта 2020 года составило 100 590.

Выздоровели 88 914 пермяков. На сегодняшний день в больницах лечатся 3812 пациентов с COVID-19. Из них 164 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Коечный фонд свободен на 15%.