Махачкала, 28 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Дагестане произошел пожар на одной из автозаправок в городе Махачкале. В результате ЧП пострадали три человека, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

95.mchs.gov.ru Пожар на АЗС

По данным ведомства, информация о пожаре поступила в дежурную службу около 10:11 28 сентября. Сообщалось, что горит автозаправка на проспекте Акушинского. Прибывшие на место пожарные установили, что горит складское помещение, огонь на которое распространился от факельного горения арматуры трубы, подводящей к газовой цистерне.

За считанные минуты удалось погасить открытое горение, еще 20 минут ушло на то, чтобы полностью потушить пожар. Спасенных людей отправили в больницу.

«Пострадали трое мужчин, которые доставлены в ожоговое отделение РКБ Махачкалы», — пишет пресс-служба МЧС.

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