Ростов-на-Дону, 28 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки выявили 483 новых носителя коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 28 сентября. Это на два случая заражения меньше, чем накануне.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 54 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (181), Волгодонске, Азовском и Аксайском районах (по десять). 18% заразившихся — люди старше 66 лет, почти 22% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 137 643 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 119 220 пациентов.