Киев, , 12:14 — REGNUM Верховная рада займется кадровыми перестановками в правительстве Украины ориентировочно в первой декаде октября, заявил 28 сентября в эфире украинского телевидения глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Заседание правительства Украины Kmu.gov.ua

Соратник Зеленского признал, что «Слуга народа» «чуть-чуть задерживается» с вопросом смены министров.

По его словам, окончательные решения будут приняты в Трускавце на выездном заседании фракции «Слуга народа» в октябре.

«Как раз по приезду уже будут плюс-минус анонсированы кандидаты, и хранить это в секрете уже не будет никакого смысла», — сказал Арахамия.

В свою очередь, заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук уточнила, что говорить об изменениях в правительстве корректнее будет после представления кандидатов. Она отметила, что в ближайшее время ожидается смена трех-четырех руководителей министерств.

«Я не исключаю, что на пленарной неделе, которое будет с 5 октября, эти кадровые изменения уже могут быть на голосовании в официальном зале», — добавила Кравчук.

ИА REGNUM напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о грядущих отставках в правительстве страны еще 22 августа, пожаловавшись, что у отдельных министров есть большая проблема — «они начинают много говорить, когда нечего показать».

С тех пор рассмотрение кадровых вопросов уже несколько раз переносили под различными предлогами.