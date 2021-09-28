Москва, 28 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Пять случаев заболевания людей бешенством зарегистрировано в России за восемь месяцев 2021 года. С подозрением на бешенство после контактов с животными обратились к врачам более 240 человек, сообщает 28 сентября пресс-служба Роспотребнадзора.

Pxhere.com Оскал бешеной лисы

«По поводу укусов, ослюнений и оцарапываний животными в медицинские организации обратилось более 243 тыс. человек (165,8 на 100 тыс. населения), в том числе по поводу контакта с собаками — более 168 тыс. случаев (69,1%)», — уточнили в ведомстве.

Специалисты напомнили, что после укуса животного нужно тщательно промыть это место струей воды с мылом, если появилась рана — обработать её края йодом и наложить повязку, а затем обратиться к врачу. Животное, предположительно больное бешенством, нужно изолировать, после чего вызвать специалиста ветеринарной службы.

Бешенство, а также гидрофобия или рабическая болезнь — вирусное заболевание животных, опасное и для человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год бешенство становится причиной смерти более 55 тыс. человек.

28 сентября в мире отмечают Всемирный день борьбы с бешенством, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.

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