Афины , , 12:02 — REGNUM Греция сохранит свои каналы связи с Турцией открытыми, несмотря на то, что Анкара «действует без логики». Об этом заявил греческий министр иностранных дел Никос Дендиас 27 сентября журналистам, комментируя свою поездку в Нью-Йорк на 76-е заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

Никос Дендиас Cc Υπουργείο Εξωτερικών

«В своей внешней политике Греция должна оставить позади балканский, туркоцентричный провинциальный стереотип, и расправить крылья перед новой реальностью», — заявил он, уточнив, что Греции нужно инвестировать в ее нынешние отношения и строить новые.

Дендиас сказал, что на полях сессии ГА ООН у него было 17 официальных и несколько неофициальных встреч с коллегами из других стран, как двусторонних, так и многосторонних, помимо сопровождения премьер-министра страны Кирьякоса Мицотакиса в его запланированных контактах.

По его словам, Греция обратилась к странам, с которыми у нее пока нет традиционно установившихся отношений, включая страны Африки, Азии и Латинской Америки, «чтобы открыть новые каналы связи со странами, которые активно действуют на международной арене, как в качестве членов Совета Безопасности ООН, так и в целом».

Он отметил, что конкретно с такими государствами, как Ангола, Габон, Гамбия, Гана и Руанда, до сих пор вообще не было никаких контактов по линии МИД. Контакты также должны способствовать выдвижению кандидатуры Греции в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2025−2026 годы, отметил Дендиас. Другие темы, включенные в переговоры, касались изменения климата и проблемы миграции и беженцев, роли женщин в обеспечении мира и безопасности, свободного судоходства и свободы прессы, отметил он.

Дендиас также рассказал о частной встрече с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд в преддверии своего визита в Соединенные Штаты, который намечен на 14 октября для стратегического диалога между Грецией и США.