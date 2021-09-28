Пенза, 28 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Пензенской области коронавирус за минувший день выявили у 241 жителя, накануне заболели 245 человек. По информации общероссийского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 28 сентября в регионе всего зарегистрировали 70 093 случая заражения.

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Выздоровели 57 450 жителей, в том числе за сутки — 98 человек. Скончались за время пандемии 2666 ковид-пациентов, из них за последние 24 часа — 25 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Пензы могут привиться от коронавируса только на стационарных площадках, расположенных в медорганизациях.

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